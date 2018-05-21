Песков высказался на тему переназначения администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переназначение администрации президента де-юре не является необходимым.

«Это не является де-юре необходимым действием. Де-юре в обязательном порядке в свои полномочия перед вновь избранным президентом, перед вновь вступившим в должность президента слагает правительство, в соответствующих юридических документах администрация не именуется», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, это не значит, что «каких-то назначений или переназначений можно не исключать». «Наоборот, со временем они последуют, ясно, что это не может быть приоритетом, приоритет – это формирование кабинета министров, которое было в пятницу», – ответил пресс-секретарь на вопрос, почему администрация президента официально не переназначена.

Песков не смог ответить на вопрос, будет ли масштабное обновление администрации по примеру 2012 года. «Это решение президента и главы администрации. Пока решений нет, как только они будут, соответственно, мы будем вас информировать», – отметил он.

Также пресс-секретарь главы государства сообщил, что указ о назначении новых врио губернаторов выпустят после того, как будет принято решение по их кандидатурам.



«Ну, можно предположить, что это будет сделано достаточно оперативно, как только будет принято решение, мы выпустим соответствующие указы президента», – заявил Песков.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин после встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового кабмина.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом составе российского кабмина.