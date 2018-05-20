Захарова обвинила Запад в подстрекательстве Киева к преследованию журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что ситуация с преследованием на Украине журналистов, в том числе руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, и несвободой слова – «это результат пагубной политики Запада».

По словам Захаровой, заявление представителя Госдепа США о понимании озабоченности Украины своей информационной безопасностью – это продолжение политики протекционизма Украине во всем, передает РИА «Новости».

«Это вне закона стоящее заявление, которое делает Госдепартамент, когда пытается «не видеть». Но несколько лет назад они бы полностью встали на защиту», – сказал Захарова.

«Ситуация си МИА «Россия сегодня» на Украине, с обысками, арестами и ситуация в ООН (семинар делегации Украины в ООН по проблематике пропаганды и фейк-ньюс) – это небольшие части общей информационной картины. В том числе и Скрипали, и история с допингом. Это часть колоссальной информационно-пропагандистской работы, на самом деле антиработы, которую ведет Запад по отношению к России», – сказал Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Чем дальше мы идем, тем очевиднее, что это не частные случаи, не случайности…, это все часть заказа в отношении нашей страны», – подытожила представитель российского МИДа.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала удивительной реакцию Запада на арест руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Вышинскому «пытаются предъявить обвинения в государственной измене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности».