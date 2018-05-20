Сообщение о наследстве Берлускони от секретарши оказалось уткой

История о том, что бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони якобы получил в наследство от секретарши 3 млн евро, является недостоверной, пишет газета Corriere della Sera.

Автором заявления для прессы, ставшего источником новости, значится некий адвокат Андреа Феррари, который в начале мая фигурировал в подозрительно похожей истории. Тогда рассказывалось о том, что кот будто бы унаследовал от своей хозяйки 2 млн евро. В обоих сообщениях «благодетельницей» является женщина, ушедшая из жизни в возрасте 88 лет и проработавшая в Совете министров Италии. Похожи и имена героинь – завещание якобы составила некая Чечилия Анна, передает РИА «Новости».

Телеканал TG24сom нашел аналогичную историю, наследником в которой был не Берлускони или кот, а собака. Ее «наследство» было еще меньше – 1 млн евро.

Итальянским СМИ связаться с адвокатом Феррари не удалось, он перестал выходить на связь.

Также была проверена организация, от имени которой поступило заявление юриста Феррари. Оказалось, что эта «фабрика фейковых новостей» не имеет ни адреса, ни налогового номера, а его сайт зарегистрирован четыре месяца назад с территории Чехии.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Берлускони якобы получил в наследство от бывшей сотрудницы генерального секретариата правительственного дворца Киджи – резиденции премьер-министра Италии – 3 млн евро.