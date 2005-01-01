Берлускони получил от бывшей секретарши в наследство 3 млн евро

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони получил в наследство от бывшей сотрудницы генерального секретариата правительственного дворца Киджи – резиденции премьер-министра Италии – 3 млн евро, сообщает новостной канал Rai News 24.

После вскрытия завещания адвокаты покойной объявили, что единственным наследником назначен Берлускони, так как детей у женщины не было, передает ТАСС.

В завещании указывается, что таким образом женщина хотела выразить признание политику за годы совместной работы.

По словам адвокатов, родственные отношения политика и секретаршу не связывали.

По данным Le Stampa, 88-летняя Анна Ч. оказалась владелицей трех больших объектов недвижимости и обладательницей двух банковских счетов, передает РИА «Новости».

Напомним, на прошлой неделе суд Милана реабилитировал Берлускони, которого в июне 2013 года приговорил к семи годам тюремного заключения по «делу Руби», признав политика виновным в причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением.