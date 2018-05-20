Под Екатеринбургом ураганный ветер снес крышу торгового центра

Порывистый ветер в Арамиле в Свердловской области частично снес кровлю с крыши торгового центра; из-за грозы в регионе остались без света около 30 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Крышу снесло с торгового здания в центре Арамиля. Никто не пострадал, передает «Интерфакс».

Между тем, из-за сильной грозы, сопровождающейся ураганным ветром, в Свердловской области остались без света около 30 тыс. человек. Без электроэнергии остались 73 населенных пункта.

Также повреждены кровли общеобразовательной школы в Сухом Логу и сысертсткого Дворца культуры.