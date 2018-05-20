На Украине пообещали наказать блогера за поездку по Крымскому мосту

Глава Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пригрозил штрафом видеоблогеру из Николаева Виктору Петровскому, который одним из первых проехал по Крымскому мосту.

По словам украинского чиновника, действия блогера «в любом случае, являются незаконными», передает РИА «Новости».

«При въезде в Украину через действующие пункты пропуска ему придется заплатить штраф около 3,5 тыс. гривен (8,3 тыс. рублей)», – заявил Слободян в эфире телеканала ATR.

Ранее Петровский опубликовал на своем канале в YouTube видеоролик, в котором рассказал жителям Украины, что «мост не надувной, он реальный!», причем качество дороги очень хорошее.

«Просто молодцы! То, что говорят, то и делают!», – добавил Петровский, похвалив российские власти.

Напомним, во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии поставила автодорожную часть моста на кадастровый учет.