Пентагон запретил продажу китайских смартфонов на американских военных базах

Пентагон запретил продажу смартфонов китайских компаний Huawei и ZTE на военных базах США, так как они «могут представлять неприемлемый риск для сотрудников, данных и деятельности министерства», заявил представитель американского военного ведомства Дейв Истберн.

Отмечается, что приказ прекратить продажу устройств распространяется также на модемы для мобильного интернета и другие девайся мобильной связи, передает РИА «Новости».

Однако, по данным Washington Post, сотрудники Пентагона по-прежнему могут использовать устройства китайских компаний, в том числе в работе.

Напомним, в середине февраля американские спецслужбы заявили об опасности китайских смартфонов. В апреле министерство торговли США запретило американским компаниям продавать программное обеспечение и комплектующие ведущему китайскому производителю телекоммуникационного оборудования ZTE Corp сроком на семь лет.