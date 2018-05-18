Трамп придумал оправдание словам о «животных»

Президент США Дональд Трамп в соцсетях обвинил «фейковые СМИ» в том, что они намеренно писали о том, как он якобы называл «животными» всех иммигрантов, а не только членов бандитской группировки MS-13 из Центральной Америки.

«Фейковые СМИ писали обо мне, что я называл иммигрантов или нелегальных иммигрантов «животными». Неправда! Их вынудили удалить эти статьи. Я назвал членов банды МS-13 «животными», большая разница – и это правда! Фейковые новости намеренно поняли неправильно, как обычно!» – написал Трамп в своем Twitter.

Ранее ряд американских СМИ обвинили Трампа в оскорблении незарегистрированных мигрантов, хотя тот назвал «животными» конкретно членов криминального синдиката MS-13, пересекающих границу США. До этого Трамп обещал уничтожить криминальный синдикат МС-13.