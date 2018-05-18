ЕР собралась создать систему оценки работы депутатов в регионах

На конференции «Единой России» «Направление 2026», которая пройдет 21 мая, будет предложено создать внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов всех уровней, являющихся членами «Единой России», сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что эта система прежде всего коснется депутатов в регионах. Также будет предложено ввести электронный партийный билет с личным кабинетом на базе коммуникационной платформы «Единой России».

Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы ЕР, поступившем в газету ВЗГЛЯД, оценка недобросовестным действиям депутатов должна даваться не только в публичной плоскости. По его словам, будет предложено ввести внутрипартийную систему оценки за неприемлемое поведение и недобросовестную работу.

«В первую очередь должна оцениваться обратная связь с избирателями округа, от которого этот депутат избирался, выполнение его предвыборной программы, наказов избирателей», – сказал он, добавив, что оценке подлежат и то, как депутат общается с людьми, его поведение.

Кроме того, обращать внимание будут и на моральный облик депутата, в том числе в бытовых ситуациях. «Недопустимое поведение зачастую несет репутационные потери. Этот аспект должен быть включен в систему оценки», – подчеркнул Турчак.

Также в партии планируют ввести электронный партийный билет с доступом в личный кабинет на базе коммуникационной платформы «Единой России».

Партийная конференция «Направление 2026» пройдет в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России». На полях конференции запланировано заседание Совета руководителей фракций, будут работать дискуссионные площадки по трем направлениям с участием секретарей региональных отделений, руководителей фракций в законодательных собраниях субъектов, МКС, депутатов Государственной Думы.