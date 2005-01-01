Кремль оценил заявления США по «Северному потоку – 2»

В Кремле считают, что заявления США по проекту «Северный поток – 2» делают ситуацию с реализацией этого проекта «весьма непростой», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ситуация весьма непростая на фоне недавних заявлений, которые прозвучали из Вашингтона. По мнению Вашингтона, это проект («Северный поток – 2») не соответствует интересам европейских стран. Очень любопытная постановка вопроса», – передает ТАСС слова Пескова.

«Конечно, эта тема будет достаточно активно фигурировать на повестке дня (переговоров президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Сочи), можно это предположить с большой долей уверенности», – добавил он.