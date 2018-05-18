В МИД ответили на вопрос о подготовке Украиной диверсий против Крымского моста

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной техникеФото: facebook.com/ArcelorMittalUA
Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются. Подробности...
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Был ли Николай Второй «слабым правителем»

Николай Второй с императрицей Александрой Федоровной и царевичем АлексеемФото: Public domain
18 мая исполняется 150 лет со дня рождения последнего русского царя – Николая Второго. Хотя его жизнь и смерть уже давно стали частью нашей истории, отношение к нему далеко от музейного. Он святой – и его же делают виноватым во всем. И один из главных упреков к нему – слабость как личности и правителя. Справедлив ли этот упрек? Подробности...
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Как остановить «запрограммированное вымирание» России

России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбытьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Десять миллионов человек населения может потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, так пророчит прогноз ООН. Специалисты не исключают подобный сценарий, однако высказываются и рецепты того, как можно было бы избежать столь катастрофического падения численности населения. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Хватит держать в уме «красную машину» времен СССР

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Хоккей – это массовое производство в очень конкурентной среде. А выигрывать надо везде. Хотя бы не проигрывать. И поэтому хоккейные поражения так поучительны для думающего русского человека 2010-х. Подробности...
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Наша страна никогда не бросала детей в бой «пушечным мясом»

Юрий Максимов, журналист, писатель
Найдены документальные свидетельства того, что немцы активно использовали русских детей в своих целях уже в годы Первой мировой войны. В годы следующей мировой войны опыт использования детей в военных целях немцами был учтен и «творчески» переработан. Подробности...
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Манифест лютующего феминизма

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда публика узнала, что протаранившего толпу в канадском Торонто зовут Алек Минасян и что его претензии не совпадают с традиционными «взысканиями» ИГИЛ*, почва под ногами журналистской братии качнулась. Подробности...
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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      Во время беспорядков, вызванных переносом посольства США в Иерусалим, погибли 52 палестинца и свыше 2400 получили ранения в столкновениях с израильскими солдатами, сообщает минздрав Газы
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      Мировые лидеры предпочитают продукцию собственного автопрома

      Лидеры ведущих стран мира предпочитают продукцию собственного автопрома, о чем свидетельствуют кадры с инаугураций. «Аурус» Владимира Путина вполне может посоперничать с «Кадиллаком-1» Дональда Трампа
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          В МИД ответили на вопрос о подготовке Украиной диверсий против Крымского моста

          18 мая 2018, 11:09

          Текст: Ольга Никитина

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          Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин ответил на вопрос о том, может ли Украина готовить диверсии в отношении Крымского моста.

          «Таких данных лично у меня нет, но, естественно, будем принимать все меры, чтобы даже самые провокационные вылазки со стороны Украины были пресечены», – сказал он РИА «Новости».

          Конструкция моста держится на 595 опорах, две самые мощные установлены на фарватерах и обеспечивают судоходный коридор

          Ранее The Washington Examiner опубликовало статью с призывом к Украине «уничтожить Крымский мост». Военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заявили, что разрушение Крымского моста военным ударом со стороны Украины практически невозможно. В Крыму заявили, что Washington Examiner занимается подстрекательством к военным конфликтам и должен нести ответственность за это. Позже американский журналист Том Роган уточнил, как Украине следовало бы взорвать Крымский мост. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Рогана.

          Крымский мост получил свое название в декабре 2017 года по итогам народного голосования. Ранее будущий мост в обиходной речи чаще называли Керченским
           

          Карасин также заверил, что украинским журналистам в России ничто не угрожает.

          Напомним, суд в Херсоне на два месяца арестовал главного редактора портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.


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