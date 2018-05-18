В МИД ответили на вопрос о подготовке Украиной диверсий против Крымского моста

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин ответил на вопрос о том, может ли Украина готовить диверсии в отношении Крымского моста.

«Таких данных лично у меня нет, но, естественно, будем принимать все меры, чтобы даже самые провокационные вылазки со стороны Украины были пресечены», – сказал он РИА «Новости».

Ранее The Washington Examiner опубликовало статью с призывом к Украине «уничтожить Крымский мост». Военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заявили, что разрушение Крымского моста военным ударом со стороны Украины практически невозможно. В Крыму заявили, что Washington Examiner занимается подстрекательством к военным конфликтам и должен нести ответственность за это. Позже американский журналист Том Роган уточнил, как Украине следовало бы взорвать Крымский мост. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Рогана.

Карасин также заверил, что украинским журналистам в России ничто не угрожает.

Напомним, суд в Херсоне на два месяца арестовал главного редактора портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.