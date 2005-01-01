Украинцы поглумились над гибелью комбата Мамая в ДНР

Украинские пользователи Facebook активно комментируют – преимущественно в негативном ключе, сообщение писателя, замкомбата спецназа сил ДНР Захара Прилепина о гибели в районе авдеевской промзоны командира батальона «Пятнашка» Олега Мамиева (Мамая).

Так, Andrew Shore хвастается «победой» Украины в Великой Отечественной войне. «В ВОВ фашистов победили, и рашистов из Донбасса и Крыма выметем», – пишет он.

«За что боролся, на то и напоролся», – пишет Henadzi Faryno.

«Вот упыря Мамая и угомонили», – пишет Olga Limarova, фрилансер из Киева.

«Лицемерные твари. Чувак из Северной Осетии убивал украинцев на территории Украины и заслужил за это ад», – пишет Юлия Салмина из Киева.

«Это хорошо, что сдох. Одной русско-фашистской мразью меньше. Вы нам за наш Донбасс и Крым ответите», – грозит Виктор Суровый из Новомосковска Днепропетровской области.

«Славненько. А откуда такие хари находят? Кастинг? Стекловатой земля», – пишет украинский журналист Виктор Майстренко.

«А сидел бы в Северной Осетии – был бы жив)» – пишет Ярослав Матюшин из Киева. «Ну шо, по писят за этот радостный повод?» – предлагает он же (орфография автора сохранена).

«Как раз ехал и слышал эти артобстрелы рядом от ОРДЛО. Доехал до заправки, а тут такая новость чудесная. Наши попали точно в цель», – рассказывает Miroslav Oleshko из Киева.

«Предлагаю переслать его в родные е***я с помощью нескольких дронов «Почта россии». В зависимости от того, на сколько кусков г***а разорвало у***дка», – пишет Lesya Rogovska из города Каменец-Подольский, ныне проживающая, как указано в ее профиле, в Женеве.

«Нельзя так радоваться смерти насекомого. Оно ж було живое», – пишет Олег Челахов из Мариуполя.

Из России, напротив, поступают слова соболезнований, погибшего комбата называют героем. «Парень будет жить в веках героем и примером. Горе родным, любимым, родителям, но его именем надо называть улицы и школы. Захар, передайте всем бойцам огромный привет, спасибо, поклон. Вы там такое дело великое делаете, что пока многим и не понять. Горечь и боль от таких убийств действительно большая. Но и гордость за таких людей огромная», – пишет Наталья Лукаш из Нижневартовска.

«Все встанет на свои места и герои будут героями», – пишет Станислав Сухов из Москвы.

Ранее Прилепин сообщил, что в районе авдеевской промзоны погиб командир батальона (интербригады) «Пятнашка» Олег Мамиев (Мамай).