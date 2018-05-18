В Госдуме предложили штрафовать компании за низкое качество для российского рынка

Необходимо ввести жесткие штрафы для производителей, чья продукция, выпущенная для российского рынка, отличается по потребительским качествам от образцов, которые продаются в Европе, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономполитике, промышленности и предпринимательству Владимир Гутенев.

«Я считаю, что мы должны обязать соответствующие надзорные органы сравнивать ту продукцию, которая выпускается для России или на российском рынке (это и продукты питания, фармпрепараты) с теми эталонными образцами, которые продаются в Англии, Франции, Германии. И если есть какое-то нарушение, безжалостно, жесточайшим образом штрафовать эти компании», – цитирует РИА «Новости» Гутенева.

По его словам, даже Восточная Европа сталкивается с разницей в качестве продукции по сравнению с той, что продается, например, в Германии или Великобритании. По словам депутата, граждане России сталкиваются с аналогичной дискриминацией.

«Ужесточение ответных мер и лояльность нашего национального бизнеса и его патриотизм – необходимое условие, чтобы легко и вместе со всеми преодолеть те санкции, которые накладываются на нашу страну», – заявил Гутенев.