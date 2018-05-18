Мексика выразила протест США

Власти Мексики выразили протест в связи с высказываниями президента США Дональда Трампа о нелегальных мигрантах, которых он якобы назвал животными, сообщил глава МИД страны Луиса Видегарая.

Отмечается, что мексиканское внешнеполитическое ведомство готовится официально направить ноту протеста США, передает ТАСС.

«Президент Трамп говорил о некоторых иммигрантах, возможно он имел ввиду криминальные банды, (...) как о животных, а не как о людях. По мнению мексиканского правительства, это абсолютно неприемлемо, и мы собираемся сегодня официально уведомить об этом госдепартамент США», – заявил Видегарая.

Напомним, ряд американских СМИ обвинили президента США Дональда Трампа в оскорблении незарегистрированных мигрантов, хотя тот назвал «животными» конкретно членов криминального синдиката MS-13, пересекающих границу США.