В Госдуме предложили сажать в тюрьму за отказ прекратить распространять ложь

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому за злостное неисполнение решения суда о прекращении распространения или опровержения недостоверной информации предлагается ввести уголовную ответственность с возможностью лишения свободы на срок до одного года.

Авторы инициативы – депутаты Сергей Боярский, Михаил Емельянов, Дмитрий Вяткин и Александр Грибов, которые предлагают ввести поправки в ст. 315 Уголовного кодекса, передает ТАСС.

Уголовная ответственность, согласно проекту закона, наступает за «злостное неисполнение судебного акта» и воспрепятствование его исполнению, если оно совершено лицом, которое в течение года уже привлекалось к административной ответственности за отказ от распространения лживых сведений или от их опровержения.

Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок до одного года.