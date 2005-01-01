Россия предъявила претензии Казахстану из-за осквернения мемориала ВОВ

Российское посольство в Астане направило ноту в министерство иностранных дел Казахстана в связи с актом вандализма, совершенного в отношении мемориала участникам Великой Отечественной войны в Шымкенте.

В Шымкенте осквернили Вечный огонь и разбили плиты с именами бойцов, погибших в Великой Отечественной войне. О разрушении мемориала 113 рабочим свинцового завода написали СМИ Казахстана, передает РИА «Новости».

«Как только об этом стало известно, посольство России в Астане направило в МИД Казахстана ноту с просьбой тщательно расследовать данный инцидент и наказать виновных. Генконсульству России в Алма-Ате, в чьем консульском округе находится Шымкент, дано поручение поддерживать тесный контакт с местными властями в деле расследования этого инцидента», – сообщает российский МИД.

В мнистерстве ждут, что виновные в осквернении мемориала будут найдены и наказаны. Отдельно отмечается, что Москва резко осудила попытку бросить тень на память совместной борьбы двух стран с фашизмом.

Ранее в России неоднократно оскверняли памятники героям Великой Отечественной войны. Например, в прошлом году в Челябинске хулиган сжег цветы, раскидал венки и уронил мемориальную плиту, а в Омске плиты мемориала с участниками войны использовали, чтобы починить дорожную яму. Отделение Общероссийского народного фронта в Омске предложило ввести уголовную ответственность за осквернение символов Победы.