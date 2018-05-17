В Кремле прокомментировали сведения о приглашении Путиным Трампа в Сочи-2014

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затруднился сказать, передавал ли Владимир Путин в 2013 году на тот момент бизнесмену Дональду Трампу приглашение приехать в Сочи на Олимпиаду 2014 года.

«Путин действительно не встречался с Трампом, когда был этот конкурс красоты (Мисс Вселенная 2013 в Москве), мы неоднократно об этом говорили», – приводит слова Пескова ТАСС.

Он отметил, что не может точно сказать, было ли приглашение Трампу на Олимпиаду, однако тогда приглашали всех, как и сейчас приглашают на чемпионат мира по футболу.

Таким образом он прокомментировал публикации о том, что Путин пригласил Трампа якобы через него и президента и вице-президента «Крокус груп» Араза и Эмина Агаларовых.

Песков также не смог уточнить, был ли телефонный разговор между ним и Агаларовыми на этот счет, отметив, что не знает, о каком конкретно телефонном разговоре говорится. Он напомнил, что это крупные бизнесмены, которые строили и строят важные объекты, в том числе – для саммита АТЭС в 2012 году, для ЧМ-2018, и поэтому они хорошо известны в России и имеют контакты во многих странах мира.

Отметим, что в 2014 году Трамп заявлял, что на конкурсе «Мисс Вселенная» в Москве Путин с ним связался и был «очень любезен».