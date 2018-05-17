Назван процент относящих себя к среднему классу россиян

К среднему классу себя относят 19% россиян, что на 6% меньше, чем в 2017 году, следует из всероссийского исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Отмечается, что вместе с тем незначительно увеличилась доля малообеспеченных граждан – до 20% с 16% в 2017 году, передает РИА «Новости».

К среднему классу отнесли себя россияне, которые могут купить бытовую технику и мебель, однако на более дорогие покупки потребуются дополнительные средства.

При этом только 2% отметили, что могут приобрести автомобиль, квартиру или дачу.

Так называемый предсредний класс составляет 50% россиян. У них достаточно средств, чтобы покупать продукты и одежду, но приобретение таких товаров, как телевизор и мебель, для них затруднительна.

20% россиян хватает средств только на еду, а для 5% даже покупка продуктов питания является проблемой, отметили аналитики.

Наибольшее число причисляющих себя к среднему классу проживает в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечается, что 28% людей с высшим образованием назвали себя представителями среднего класса, а среди тех, кто не заканчивал вуз, – 15%.

В столицах также проживает наименьший процент тех, кто считает себя малообеспеченными. К предсреднему классу чаще других причисляют себя жители городов-миллионников (60%).

Ранее сообщалось, что в России значительно вырос минимальный размер оплаты труда.