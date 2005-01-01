Стали известны темы допросов Скрипаля британцами

В Великобритании началось расследование причин того, почему бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль регулярно ездил в Лондон, а также ежемесячно встречался с предполагаемым бывшим сотрудником британской спецслужбы MI6.

Как сообщает SkyNews, следователи допрашивают Скрипаля, который проходит курс восстановления в госпитале.

Отмечается, что также следователи выясняют причины поездок Скрипаля в другие страны.

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль в 2012 году тайно посетил Прагу. После этого, по информации СМИ, Скрипаль еще «как минимум один раз» встречался с представителями чешских спецслужб, в том числе на территории Великобритании.

Позже The New York Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщила, что Скрипаль в 2016 году ездил в Эстонию, где тайно встретился с представителями эстонских спецслужб. Отмечается, что британские спецслужбы помогали в организации встречи.