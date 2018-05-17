Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара утром четверга, 17 мая, повышался на 6 копеек – до 61,79 рубля, евро рос на 4 копейки – до 72,93 рубля.

Цена на нефть утром росла на 0,1% – до 79,38 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».