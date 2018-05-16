Володин дал оценку обновленной структуре правительства

Обновленная структура сможет повысить эффективность работы правительства, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению Володина, обновленная структура «более оптимальная», и ее удалось сделать таковой «без ломок, без кардинальных перестроек»; обновление структуры «пойдет на пользу и повысит эффективность работы правительства», передает РИА «Новости».

Политик позитивно оценил также решение разделить полномочия Минобрнауки между двумя отдельными ведомствами.

«Министерство сейчас уже не только будет решать вопросы развития цифровой экономики. В самом названии это будет отражено, значит, это будет основной приоритет», – сказал Володин.

Кроме того, по его мнению, решение передать Минпромторгу руководство торговым представительством России также является правильным, так как ведомство и ранее отвечало за сферу торговли.

«Конечно, правильно, чтобы Росмолодежь и Рособрнадзор были непосредственно под правительством, потому что это повышает их статусность и говорит о приоритетах, которые правительство для себя определяет», – добавил спикер Госдумы.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России.