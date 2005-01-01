Путин объявил о постоянном размещении «Калибров» в Средиземном море

Ракеты «Калибр» будут стоять на вооружении в Средиземном море, заявил президент России Владимир Путин на совещании по военной тематике.

«В связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту», – передает его слова ТАСС.

Путин отметил, что в этом году запланировано 102 похода кораблей и подлодок.

«Особо отмечу четкие слаженные действия экипажей и наших кораблей, подводных лодок в ходе военной операции в Сирии», – заявил президент.

Он добавил, что террористы понесли серьезный ущерб после ударов крылатыми ракетами и работы палубной авиации России. В частности, ВМФ удалось уничтожены важные объекты инфраструктуры террористов.

Все это стало возможным, заметил президент, благодаря поддержанию высокой боевой готовности флота.

«Наращивание боевого потенциала флота, практика дальних морских походов, учений, тренировок должны быть, безусловно, продолжены», – заявил Путин.

Президент добавил, что требования к качеству и срокам выполнения гособоронзаказа должны оставаться самыми жесткими.

Напомним, российский ВМФ уже наносил удары по сирийским террористам с помощью крылатых ракет «Калибр» морского базирования. Так, в конце января корабли и подлодки нанесли по боевикам в Сирии сто ударов «Калибрами».