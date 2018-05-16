На Байкале смонтировали нейтринный телескоп для изучения Вселенной

Ученые международной коллаборации «Байкал» завершили развертывание в акватории озера третьего кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD, объединив его в единую систему с ранее установленными кластерами, сообщили в Иркутском госуниверситете (ИГУ).

«Ученые завершили развертывание третьего кластера нейтринного телескопа Baikal-GVD. Также, после проведенных регламентных работ по устранению выявленных недостатков на ранее установленных кластерах, все они объединены в единую систему сбора и обработки данных», – приводит сообщение ученых ТАСС.

Отмечается, что проектирование нейтринного телескопа на Байкале объемом около одного кубического километра, получившего название Baikal-GVD, началось в 2010 году. Телескоп состоит из самостоятельных структурных единиц – кластеров, каждый из которых представляет собой 288 оптических детекторов, соединенных в восемь гирлянд и погруженных на дно озера.

Над проектом нейтринного телескопа ведет работу международная коллаборация, основными участниками в которой выступают Институт ядерных исследований РАН, Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), Иркутский государственный университет, МГУ имени Ломоносова.

«Байкальский глубоководный нейтринный телескоп является уникальной научной установкой России и входит в Глобальную нейтринную сеть как важнейший ее элемент в Северном полушарии Земли и как первый шаг на пути создания международного научного консорциума «Глобальная нейтринная обсерватория», – сообщили в ИГУ.

Предполагается, что первый этап строительства нейтринного телескопа будет завершен в 2021 году. Следующий этап будет включать в себя развертывание 27 кластеров. Дальнейшее финансирование и сроки реализации проекта пока остаются открытыми.

Нейтринный телескоп Baikal-GVD предназначен для регистрации слабых вспышек света – черенковского излучения, возникающего в воде от заряженных частиц, порожденных потоком приходящих из космоса нейтрино. Как полагают исследователи, большие глубоководные нейтринные телескопы после достижения определенных размеров позволят открыть эру нейтринной астрономии, что предполагает изучение структуры и процессов Вселенной на огромных расстояниях.