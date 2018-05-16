Глава Ростуризма перечислил последствия открытия Крымского моста

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Россия делает ставку на бурный рост несырьевого экспортаФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
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США хотят выбить из российского программиста тайны «доллара 2.0»

Александр Винник может быть интересен США как ключ к клиентам созданной им биржи по торговле криптовалютамиФото: Giannis Papanikos/AP/ТАСС
США объявили охоту еще на одного российского программиста – задержанного в Греции Александра Винника. И хотя это далеко не первый подобный случай, история Винника содержит в себе нечто особенное. Судя по всему, она связана с попыткой Вашингтона контролировать одну из новейших интернет-технологий. Подробности...
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Как можно улучшить единственный российский авианосец

Некоторые недостатки «Кузнецова» критикуют скорее по инерции, нежели по справедливостиФото: Андрей Лузик/ТАСС
Россия приступила к модернизации важнейшего корабля своего ВМФ – авианосца «Адмирал Кузнецов». На что будут потрачены десятки миллиардов рублей, официально не сообщается. Тем не менее, вполне можно проанализировать, какие именно параметры корабля нуждаются в улучшении и насколько реально эти планы осуществить. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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          Глава Ростуризма перечислил последствия открытия Крымского моста

          16 мая 2018, 14:33

          Текст: Алексей Ласнов

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          Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что открытие движения автомобилей по Крымскому мосту простимулирует развитие единого пляжного кластера на юге России.

          Открытие моста, по его мнению, имеет огромное значение для развития туризма не только в Крыму, но и на Кубани. «Во-первых, это увеличение транзитного потока туристов из разных регионов нашей страны, что означает и рост туристического потока. Люди поедут по трассе, будут останавливаться, пользоваться придорожной инфраструктурой региона», – цитирует Сафронова РИА «Новости».

          Чиновник добавил, что с этого момента Крым становится легкодоступным туристическим направлением. Туристы, которые привыкли отдыхать в Краснодарском крае, смогут легко и недорого посетить полуостров. А приехавшие в Крым туристы получили отличную возможность посетить популярные курорты Кубани.

          «Это создает возможность очень перспективного межрегионального пляжного маршрута. Внутри страны у нас нет конкуренции, но есть крупные межрегиональные туристские кластеры, в частности, единый южный пляжный кластер, состоящий из Краснодарского края и Крыма. Раньше существовали известные логистические сложности для путешествия между этими пляжными регионами, но теперь они устранены, – подчеркнул Сафронов.

          Он также спрогнозировал увеличение туристического потока «не только для Крыма, но и для Краснодарского края, а также развитие межрегионального пляжного кластера».

          По его словам, открытие моста поспособствует развитию пляжного туризма и на Азовском море.

          «Для нас очень важно развитие Азовского моря. Это неглубокое море с песчаным дном, которое быстро прогревается, что прекрасно подходит для семейного отдыха с детьми. К сожалению, на побережье Азовского моря не очень развита инфраструктура», – сказал Сафронов.

          Глава Ростуризма выразил уверенность, что открытие моста через Керченский пролив станет серьезным толчком к развитию этого региона.

          «Трасса на Крым проходит очень близко к побережью Азовского моря, которое ранее считалось труднодоступным. В связи со строительством подходов к мосту там теперь создана высококачественная транспортная инфраструктура. Мы уже знаем о планах руководства Краснодарского края и создании туристической инфраструктуры на Азовском море», – отметил он.

          Сафронов также заявил, что открытие моста через Керченский пролив увеличит турпоток в Крыму на 20-25%.

          «Открытие Крымского моста – это историческое, эпохальное событие для нашей страны. Мы ожидаем увеличение туристического потока в Крым в этом году примерно на 20-25%. Предполагаем, что дополнительно приедут более 1 млн человек», – сказал он, передает ТАСС.

          В 2017 году, по данным Ростуризма, Крым посетили 5,4 млн человек, что на 3,2% меньше рекордного 2016 года.

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          Напомним, во вторник президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста, это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

          В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.


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