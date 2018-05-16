Глава Ростуризма перечислил последствия открытия Крымского моста

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что открытие движения автомобилей по Крымскому мосту простимулирует развитие единого пляжного кластера на юге России.

Открытие моста, по его мнению, имеет огромное значение для развития туризма не только в Крыму, но и на Кубани. «Во-первых, это увеличение транзитного потока туристов из разных регионов нашей страны, что означает и рост туристического потока. Люди поедут по трассе, будут останавливаться, пользоваться придорожной инфраструктурой региона», – цитирует Сафронова РИА «Новости».

Чиновник добавил, что с этого момента Крым становится легкодоступным туристическим направлением. Туристы, которые привыкли отдыхать в Краснодарском крае, смогут легко и недорого посетить полуостров. А приехавшие в Крым туристы получили отличную возможность посетить популярные курорты Кубани.

«Это создает возможность очень перспективного межрегионального пляжного маршрута. Внутри страны у нас нет конкуренции, но есть крупные межрегиональные туристские кластеры, в частности, единый южный пляжный кластер, состоящий из Краснодарского края и Крыма. Раньше существовали известные логистические сложности для путешествия между этими пляжными регионами, но теперь они устранены, – подчеркнул Сафронов.

Он также спрогнозировал увеличение туристического потока «не только для Крыма, но и для Краснодарского края, а также развитие межрегионального пляжного кластера».

По его словам, открытие моста поспособствует развитию пляжного туризма и на Азовском море.

«Для нас очень важно развитие Азовского моря. Это неглубокое море с песчаным дном, которое быстро прогревается, что прекрасно подходит для семейного отдыха с детьми. К сожалению, на побережье Азовского моря не очень развита инфраструктура», – сказал Сафронов.

Глава Ростуризма выразил уверенность, что открытие моста через Керченский пролив станет серьезным толчком к развитию этого региона.

«Трасса на Крым проходит очень близко к побережью Азовского моря, которое ранее считалось труднодоступным. В связи со строительством подходов к мосту там теперь создана высококачественная транспортная инфраструктура. Мы уже знаем о планах руководства Краснодарского края и создании туристической инфраструктуры на Азовском море», – отметил он.

Сафронов также заявил, что открытие моста через Керченский пролив увеличит турпоток в Крыму на 20-25%.

«Открытие Крымского моста – это историческое, эпохальное событие для нашей страны. Мы ожидаем увеличение туристического потока в Крым в этом году примерно на 20-25%. Предполагаем, что дополнительно приедут более 1 млн человек», – сказал он, передает ТАСС.

В 2017 году, по данным Ростуризма, Крым посетили 5,4 млн человек, что на 3,2% меньше рекордного 2016 года.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста, это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.

В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.