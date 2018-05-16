Луганск обвинил Киев в попытке срыва Минских соглашений

Официальный Киев стремится сорвать выполнение Минских соглашений, заявил представитель провозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

По его словам, действия Киева демонстрируют откровенное стремление к срыву переговорного процесса и заведение диалога в тупик, передает РИА «Новости».

Так, «в политической сфере со стороны Украины звучат радикальные заявления, выдвигающие дополнительные предусловия для реализации политического пакета Комплекса мер, такие как ввод миротворцев или выполнение соглашений по безопасности, которые самой же Украиной и игнорируются», уточнил Мирошник.

Он подчеркнул, что интересы жителей республик будут отстаиваться жестко и бескомпромиссно, и никакое давление с украинской стороны не заставит идти на уступки в вопросах безопасности и обеспечения равных прав для жителей провозглашенных республик.

«Напомню, что Минские соглашения были подписаны после крупных поражений ВСУ под Иловайском и Дебальцево и это не дает никаких оснований Киеву говорить с Донбассом с позиции силы», – отметил представитель ЛНР.

Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Россию «серьезно отнестись» к предложению о введении в Донбасс миротворческой миссии ООН.

В связи с этим глава МИД России Сергей Лавров указывал, что Волкер выступает с инициативами, которые перечеркивают Минские соглашения.