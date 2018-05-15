Украинские модернизаторы вертолетов крупно навредили Белоруссии

В Белоруссии заведено уголовное дело на должностных лиц украинского ПАО «Мотор Сич» за причинение местному авиаремонтному заводу, инвестором которого являлась украинская компания, ущерба в особо крупном размере, сообщает генпрокуратура Белоруссии.

В сообщении отмечается, что по результатам проверок генпрокуратурой Белоруссии в отношении бывшего гендиректора ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» и должностных лиц ПАО «Мотор Сич» возбуждено уголовное дело по статье УК Белоруссии «превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия», передает РИА «Новости».

Основанием для заведения уголовного дела стало «причинение должностными лицами заводу ущерба в особо крупном размере, а также существенного вреда его интересам». Дело для предварительного расследования направлено в центральный аппарат Следственного комитета республики.

Как отмечает надзорное ведомство, в ходе проверки деятельности акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» произведен осмотр помещений представительства ПАО «Мотор Сич» в Белоруссии, в ходе которого изъяты документы, относящиеся к деятельности украинского инвестора на территории республики.

В конце апреля генпрокуратура Белоруссии сообщила, что проверяет законность действий основных акционеров расположенного в Витебской области ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», особенно украинского инвестора ПАО «Мотор Сич», а также причины неисполнения инвестиционного договора о развитии белорусского предприятия.

Известно, что «Мотор Сич» модернизирует старые вертолеты Ми-8 на базе белорусского Оршанского авиаремонтного завода.

В 2012 году ПАО «Мотор Сич», выпускающее авиационные двигатели и газотурбинные установки, и белорусское ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» приобрели около 60% и 40%, соответственно, акций ОАО «Оршанский авиаремонтный завод».