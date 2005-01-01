Рогозина отстранили от решений по армейскому строительству

Исполняющего обязанности вице-премьера России Дмитрия Рогозина не оказалось среди участников совещания по теме военного строительства, которое президент России Владимир Путин проведет во вторник в Сочи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщил об отсутствии Рогозина на совещании, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, серия совещаний объединена общей темой – «Армейское строительство, выполнение гособоронзаказа и развитие оборонно-промышленного комплекса».

В понедельник СМИ сообщили, что и.о. вице-премьера Рогозин, который не войдет в новый состав правительства, может возглавить Роскосмос.

В начале мая кандидат в премьер-министры России Дмитрий Медведев озвучил предполагаемый состав будущего правительства. Среди кандидатур вице-премьеров, названных им. не оказалось Рогозина. На его пост вице-премьера по линии ОПК Медведев предложил замминистра обороны Юрия Борисова.