Рогозину предложили новую высокую должность

И. о. вице-премьера Дмитрий Рогозин, который не войдет в новый состав правительства, может возглавить Роскосмос, при этом он должен будет заниматься реорганизацией компании в ракетно-космический холдинг, сообщают СМИ.

Эту информацию сообщил источник, близкий к Кремлю, а также источники в Минобороны и в окружении Рогозина, передает РБК.

«Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина – в Кремле, при этом речь шла о позиции помощника или советника президента, либо возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать», – заявил источник, близкий к Кремлю.

Он отметил, что предварительное решение по одному из вариантов принято, однако о какой позиции конкретно идет речь, источник не уточнил.

В окружении чиновника заявили, что Рогозин должен перейти в Роскосмос и заняться его реформированием. Это подтвердил и источник в Минобороны.

«Рогозина на космос, чтобы потом, когда создадут ракетно-космический холдинг, сделать его руководителем этой структуры. Президент ему дал шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК», – заявил источник.

7 мая Дмитрий Медведев озвучил список кандидатов в вице-премьеры, в котором не оказалось Дмитрия Рогозина, Игоря Шувалова и Аркадия Дворковича.