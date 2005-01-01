У ГИБДД появились претензии к байкеру Хирургу

Ездой без защитного шлема лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова по кличке Хирург заинтересовалась Госавтоинспекция России, заявил глава ГИБДД России Михаил Черников.

Как сообщил Черников в эфире радиостанции «Эхо Москвы», в Сети появились видеоролики, на которых Залдостанов передвигается на мотоцикле без шлема.

«Мы возьмем этот видеоматериал и рассмотрим. Если инспекторы были рядом, то, конечно, будет проведена проверка, которая установит, почему правонарушение не было пресечено», – отметил глава ГИБДД.

Напомним, в мае 2015 года за езду без шлема в Екатеринбурге на Залдостанова заводили административное производство.