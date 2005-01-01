Парфенов ответил на критику Лебедева об отсутствии вкуса

Журналист Леонид Парфенов в очередном выпуске «Парфенон» ответил на критику дизайнера Артемия Лебедева о безвкусии в интерьере.

Журналист Леонид Парфенов заявил, что уязвим каждый, кто открывает частное пространство.

«Есть, понимаешь, всероссийский арт-надзор, арт-дозор, да бери выше – дизайн-комиссар земного шара. Это так из советских ЖЭКов комиссии ходили по жильца и присваивали звания «Квартира высокой культуры и быта». Вот это я понимаю, дурной вкус, да», – сказал Парфенов в свежем выпуске своей передачи «Парфенон».

Так он ответил на критику дизайнера Артемия Лебедева, который в Telegram ранее в жесткой форме заявил, что у многих знаменитых людей нет вкуса.

«Даже у самых прогрессивных, умных, талантливых людей есть одна большая проблема – у них, нет вкуса. Вроде, должен быть, но его нет напрочь».

Он написал, что уважает Парфенова и не хочет лицемерить.

«Что мы видим на новом канале на Ютюбе под названием «Парфенон»? Мы видим не просто человека, который одной бутылкой насладился до съемок, а вторую поставил на стол. Это как раз максимально понятно и приемлемо – узнаю в этом себя. Мы видим максимально безвкусный интерьер. Ужасный цвет стен. Омерзительнейшую ткань на окне. Нелепейший ретро-телефон. Стол с манерным бортиком-ручкой. Растение - мечта советской консъержки. Ну и самое главное - это полки. Стеклянные и фигурные. Такого ... просто нельзя себе было представить, а тут они добровольно висят в доме у уважаемого человека. Как будто мы в доме у учителя химии из Махачкалы», – заявил дизайнер.