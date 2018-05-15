Украинская прокуратура оценила «вред» от Крымского моста

В день торжественного открытия Крымского моста прокуратура так называемой АР Крым объявила, что убытки, причиненные экологии из-за строительства моста, якобы составляют не менее 10 млрд гривен.

«Строительство транспортного перехода осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, которое вредит экосистеме Азовского моря, вызвало экологическое загрязнение значительной территории Украины, нанесло непоправимый экологический ущерб полуострову Тузла и грозит его уничтожению как уникального природного объекта, и несет другие тяжелые последствия природной окружающей среде», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Ведомство приводит утверждение сотрудников Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, согласно которому ориентировочные убытки, якобы причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, составят не менее 10 млрд гривен.

Президент России Владимир Путин во вторник открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Открытие состоялось за полгода до объявленного ранее срока. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов открылся одновременно с двух берегов Керченского пролива – по две полосы в каждую сторону. Максимально допустимая скорость движения – 90 километров в час. Останавливаться на мосту запрещено.

Власти Украины и отдельные украинские радикалы не раз грозили устроить на мосту диверсии. В мае украинские националисты запланировали провести на Крымском мосту акцию «Смерть России». В конце 2017 года экс-заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал Крымский мост уязвимым для ударов военной авиации, а также для ракет наземного и морского базирования.