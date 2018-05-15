Нетаньяху предложил Эрдогану «не читать мораль» Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посоветовал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «не читать мораль» еврейскому государству.

«Эрдоган является одним из главных сторонников ХАМАС, поэтому нет сомнений, что он отлично разбирается в терроре и резне. Предлагаю ему не читать нам мораль», – написал Нетаньяху в своем Twitter.

Во вторник Эрдоган и палестинский лидер Махмуд Аббас обсудили по телефону события в секторе Газа, а также возможные меры в ответ на действия Израиля, сообщили СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

В понедельник Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля против палестинцев в секторе Газа. Анкара приняла решение об отзыве своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа.

Напомним, в понедельник в секторе Газа в ходе столкновений протестующих местных жителей и израильских военных погибли более 50 палестинцев, еще более 2,4 тыс. человек пострадали. Ожесточенные столкновения на границе сектора Газа начались на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.