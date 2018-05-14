С трассы в Крыму вылетели два БТР

В понедельник под Симферополем два бронетранспортера вылетели с трассы на ялтинской объездной дороге.

«Два БТР шли на сцепке. Один лежит в кювете, второй вылетел на обочину», – цитирует «Крыминформ» очевидца.

По его словам, ДТП случилось на улице Лесхозной, на ялтинской объездной дороге, при повороте на улицу Гурзуфскую по направлению к улице Ялтинской.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение на участке, где произошел инцидент, затруднено.