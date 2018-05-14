Минтранс обозначил сроки подписания соглашения с США о транзите через Россию

Авиационные власти России и США и американские авиакомпании до конца года подпишут соглашение о транзите через российскую территорию, заявил и.о. министра транспорта Максим Соколов.

«До конца года не только с американскими авиакомпаниями, но и с американскими авиавластями на уровне Минтранса России, российских авиавластей такое соглашение должно быть подписано», – цитирует его ТАСС.

По его словам, в соглашении пропишут определенные договоренности, которые устроят Россию и с политической, и с экономической точек зрения.

Соколов отметил, что Россия рассчитывает провести переговоры с США в ближайшее время по авиасообщению. На встрече поднимут вопросы транзита американских авиакомпаний через воздушное пространство страны. Кроме того, будут обсуждаться вопросы выдачи виз экипажам «Аэрофлота».

«Мы готовим свою позицию. Она, в первую очередь, будет исходить из интересов России, нашей страны, развития транспортной отрасли. И решение будет взвешенным. Но к нему необходимо прийти. Свою позицию мы формулируем сейчас», – сказал Соколов.

Он подчеркнул, что в этой проблеме увязан целый комплекс вопросов.

Комментируя вопрос с визами для экипажей «Аэрофлота», Соколов отметил, что нет критической ситуации с визами, вопрос решится на ближайших переговорах.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с возможным запретом России на транзитные полеты американских самолетов по российской территории.