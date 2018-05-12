Появились данные об «утечке мозгов» в госдепе США

Проблема «утечки мозгов» в госдепартаменте США при президенте Дональде Трампе становится более очевидной, пишут СМИ.

Одним из последних проявлений тенденции оттока дипломатов из Госдепартамента стала отставка по собственному желанию эксперта ведомства по нераспространению ядерного оружия Ричарда Джонсона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.

Чиновник в прощальном письме не стал называть причины отставки напрямую, но высоко оценил ядерное соглашение с Ираном, о выходе из которого недавно объявил Трамп.

Отмечается, что уход Джонсона усугубил нехватку специалистов по иранской ядерной программе, а также сделал явным «утечку мозгов» из ведомства, о которой ранее говорили официальные лица и аналитики.

Также сообщается, что при Трампе профессиональные дипломаты были оттеснены от руководства, а моральное состояние работников ведомства в период руководства Рекса Тиллерсона, резко ухудшилось. К примеру, из семи работавших в отделе Джонсона не осталось ни одного.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Тегераном по ядерной программе. Иран отказался вести переговоры по пересмотру соглашения.

Это вызвало волну возмущения. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что ни одна страна не может в одиночку разрушить ядерную сделку с Ираном.