ЕС отказал США в возможности в одиночку расторгнуть сделку с Ираном

Ни одна страна не может в одиночку разрушить ядерную сделку с Ираном, заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Могерини, выступая на конференции «Состояние союза» во Флоренции, подчеркнула, что это соглашение – не двустороннее, оно является «достоянием мира», передает ТАСС.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) на фоне выхода из него США.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Тегераном по ядерной программе. Иран отказался вести переговоры по пересмотру соглашения.