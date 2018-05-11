Boston Dynamics научила своего робота прыгать через препятствия

Производитель роботов компания Boston Dynamics обучила робота Atlas бегать и прыгать через препятствия.

На видео, опубликованном компанией в YouTube видно, как человекоподобный робот бежит по парку, потом останавливается перед лежащим бревном и осторожно перепрыгивает через него.

Робот Atlas впервые был представлен в 2013 году, спустя два года на Robotics Challenge он мог ходить и подниматься по лестнице без страховки. Затем инженеры усовершенствовали его, научив балансировать на одной ноге, убирать свою комнату и передвигаться по неровностям на открытом пространстве. В ноябре 2017 года Boston Dynamics продемонстрировала робота, умеющего делать сальто.

Глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый высказывал мнение, что за деньги, потраченные на разработку робота, «можно было научить его реальной профессии и запустить в работу, а не учить паркуру и прыжкам».