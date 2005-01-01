Скрипка рассказал, как треть зала ушла с концерта из-за русофобского высказывания

Солист украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка рассказал, как коллектив лишился трети зрителей на концерте в Гааге из-за его русофобского высказывания.

В эфире телеканала «112 Украина» Скрипка признался, что во время выступления повел себя слишком эмоционально и «ляпнул» фразу, оскорбившую часть аудитории.

«Приятно тут в Голландии, в Европе, в Гааге выступать, где будет скоро суд над Россией», – сказал Скрипка. После этих слов треть зала покинула концерт.

Несмотря на это, артист не стал приносить своим поклонникам извинений. Он успокоил себя тем, что среди ушедших были только россияне.

Скрипка и ранее позволял себе провокационные высказывания, в том числе националистического характера. Так, он заявлял, что люди, не сумевшие выучить украинский язык, «имеют низкий IQ», и предложил создать для них гетто. Правда, затем он за свои слова извинился.