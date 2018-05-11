Школьница умерла на уроке физкультуры в Москве

В одной из столичных школ на уроке физкультуры умерла школьница; устанавливаются детали происшествия, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

По предварительным данным, ученица почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую, однако ребенок скончался, передает РИА «Новости».

«Врачи скорой помощи, прибывшей на место трагичного случая, констатировали смерть школьницы. Медицинские причины, которые привели к трагедии, нам пока неизвестны», - сообщил куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Павел Карпов.

В данный момент проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Администрация школы выразила глубокие соболезнования семье девочки.

Напомним, согласно заявлению министра образования и науки Ольги Васильевой, в России на уроках физкультуры за 2016-2017 год погибли 211 школьников. Вице-премьер Виталий Мутко пообещал заняться решением этой проблемы.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации с гибелью школьников на занятиях физкультурой.