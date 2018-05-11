Украинские моряки погибли у берегов Кабо Верде

Украинский МИД проверяет сообщения, согласно которым у берегов африканского государства Кабо Верде погибли двое украинских моряков, заявил официальный представитель департамента консульской службы ведомства Василий Кирилич.

«Посольство Украины выясняет обстоятельства дела относительно гибели граждан Украины — членов экипажа судна Atlantic Harmony», – приводит слова Кирилича УНИАН.

По его словам, был установлен контакт с судовладельцем. Вопрос находится на контроле департамента.

По данным «Таврия News», по предварительным данным, моряки скончались от отравления.

Судно Atlantic Harmony, на котором работали украинцы, принадлежит турецкой компании и ходит под флагом Гонконга.