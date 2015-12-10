У Мутко обнаружен «важный плюс» как вице-премьера по строительству

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает хорошее знание русского языка важным плюсом в связи с выдвижением кандидатуры Виталия Мутко на должность вице-премьера по строительству.

«Его отличает хорошее знание русского языка, на стройке это крайне важно», – заявил Володин по итогам встречи с Мутко, передает «Интерфакс».

Тем, кто, по мнению Володина, увлекается иностранными языками, на стройке будет тяжело. Таким образом, хорошее владение русским языком «тоже в плюс».

Ранее в Кремле назвали выдвижение Дмитрием Медведевым кандидатуры Виталия Мутко на пост вице-премьера по строительству прерогативой правительства.

Отметим, Виталий Мутко известен своим несовершенным английским языком, который он демонстрировал в публичных выступлениях, в том числе в общении с иностранными журналистами. В связи с этим в декабре 2015 года на день рождения президент Владимир Путин подарил ему самоучитель английского языка. Позже Мутко признался, что подаренный самоучитель помог ему быстрее продвигаться в изучении языка, а затем заявил, что прочитал его «от корки до корки».