Пушков высмеял сообщение о «присутствии» Порошенко при капитуляции Германии

Член Совета Федерации Алексей Пушков с иронией отреагировал на сообщение украинского ТВ о том, что президент Украины Петр Порошенко «подписал» акт о капитуляции Германии.

Пушков напомнил о словах Порошенко, который назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей».

«Из этой несомненной сенсации следует, что ему сегодня как минимум 93-95 лет», – написал сенатор в Twitter.

«Это также подтверждает его тезис, что «древнеукраинские князья» издавна оказывали решающее влияние на судьбы Европы», – добавил Пушков.

В среду украинский телеканал «Прямой» сообщил о присутствии Порошенко при подписании Германией акта о капитуляции.

Речь, судя по всему, шла о том, что украинский президент принимал участие в акции «Первая минута мира», однако предложение было неграмотно сформулировано, что вызвало бурю комментариев в социальных сетях. «Кутузов – фейк, Наполеона победил пан Порошенко, все знают», – пишут комментаторы.

Порошенко ранее также заявил, что нацизм победил «прежде всего украинский солдат». В Совфеде его упрекнули в безнравственности.