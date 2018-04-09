Путин наградил пострадавшую от поножовщины учительницу пермской школы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» Натальи Шагулиной – учителя пермской школы, где произошло нападение с ножом на учеников.

«За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Шагулину Наталью Васильевну», – говорится в документе опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, губернатор Прикамья Максим Решетников представил пострадавшую при нападении на школьников учительницу Наталью Шагулину, которая приняла удар нападавшего на себя, к медали «За отвагу».

В январе в пермской школе двумя подростками произошла поножовщина, пострадали 15 человек, среди которых ученики младших классов и учительница.