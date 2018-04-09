Российский корвет отразил условную ракетную атаку

Корвет «Сообразительный» Балтийского флота в ходе планового учения провел ракетную стрельбу в море, сообщает Минобороны.

Как говорится в сообщении на странице российского военного ведомства в Facebook, экипаж судна отразил предполагаемый ракетный удар по сложной морской мишени, имитирующей крылатую ракету условного противника, с использованием ЗРК морского базирования «Редут».

Отмечается также что воздушную мишень «Дань-М» запустили с позиции в районе мыса Таран в Калининградской области.

Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия.

Также экипаж корвета провел ряд корабельных учений по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, а также противодиверсионной обороне.

Корвет «Сообразительный» – представитель проекта 20380. Корабли этого типа имеют водоизмещение в 2 тыс. тонн и способны развивать скорость до 27 узлов. Дальность автономного плавания составляет 4 тыс. миль. Корветы вооружены, в частности, противокорабельными ракетами «Уран» и зенитным ракетным комплексом «Редут».