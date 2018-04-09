Россия встала на защиту границ космоса

Россия выступает против пересмотра исторически сложившихся границ между атмосферой и космосом, следует из рабочего документа, внесенного Москвой на рассмотрение Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

«Реальная проблема в том, что продвигаемая ВМО (Всемирной метеорологической организацией, – прим. ВЗГЛЯД) концепция установления границы космического пространства, будь она принята, создаст довольно рискованный прецедент», – циирует документ РИА «Новости».

Отмечается, что в случае принятия концепции «начнут реально задействоваться политические факторы», которые приведут к тому, что «единая тема делимитации воздушного и космического пространств будет раздроблена и рассредоточена по различным специализированным учреждениям ООН».

Такие инициативы, как считают авторы рабочего документа, работают на идею выделения между воздушным и космическим пространствами дополнительной зоны под суборбитальные полеты, на которую «не распространялось бы действие норм космического права, включающих принципиально важный запрет на выведение на орбиту вокруг Земли любых объектов с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения».

В документе подчеркивается, что идиллическому восприятию суборбитальных туристических полетов рано или поздно придет конец. В связи с этим, Москва не исключает, что суборбитальную технику начнут использовать для доставки оружия.

В настоящее время неофициальная граница атмосферы Земли и космического пространства проходит по «линии Кармана» – 100-километровой отметке, на которой плотность воздуха настолько мала, что летательный аппарат, чтобы не упасть, должен двигаться с первой космической скоростью (около 7,9 километра в секунду), а авиационные крылья и стабилизаторы бесполезны.

Часть стран считают границей высоту в 80 километров над Землей, а ВМО предлагает установить границу по верхнему пределу мезосферы (80-90 километров).