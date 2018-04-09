Дедушка в Иркутске взял в заложники своих внуков

В иркутском микрорайоне Ершовский пожилой мужчина в понедельник днем взял в заложники двух собственных внуков.

На место выезжал ОМОН, сотрудники готовились к штурму квартиры, сообщает «Семерка». После переговоров мужчина освободил людей и сдался правоохранительным органам.

Причиной происшествия, скорее всего, стал семейный конфликт, заявили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. В инциденте никто не пострадал.

Возраст детей, которых дедушка брал в заложники – четыре и восемь лет, сообщает «Пятый канал».