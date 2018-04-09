Посольство России опровергло отправку Джонсону фото зигующих британских футболистов

Российское посольство в Великобритании прокомментировало статью The Times, авторы которой утверждали, что диппредставительство якобы отправило главе британского МИД Борису Джонсону фотографию футболистов, вскидывающих руки в нацистском приветствии.

«Мы ничего подобного не отправляли, The Times, – хотя это не меняет широко известных исторических фактов», – написали дипломаты в Twitter.

Авторы публикации в The Times утверждают, что российские дипломаты устроили главе МИД «провокацию», отправив ему снимок 1938 года, на котором британская футбольная команда демонстрирует нацистское приветствие.

We never sent it, @thetimes - though this doesn’t change well known history facts. pic.twitter.com/nqkgp5zkO4 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 9 апреля 2018 г.

Напомним, ранее депутат от партии лейбористов Йэн Остин заявлял, что президент России Владимир Путин собирается «использовать» чемпионат мира по футболу в 2018 году так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры в 1936 году. Глава британского МИД Борис Джонсон назвал слова Остина «абсолютно верными».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемыми сравнения ЧМ-2018 по футболу в России с Олимпиадой 1936 года. В Кремле назвали отвратительной и оскорбительной позицию Джонсона.