Экс-игрок НХЛ рассказал о лицемерии американцев

Российский хоккеист Андрей Миронов, поигравший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Колорадо Эвеланш», рассказал, что ему не понравилось в менталитете американцев лицемерие.

«Люди другие там, конечно. Когда тебе в лицо говорят, что ты хороший, улыбаются, а едва отвернешься – в спину накидывают тебе всего остального... Я не люблю это, просто ненавижу. Я привык так: если я плохой – так и скажи. Но у них там иначе принято, и там все такие поголовно», – передает «Р-Спорт» слова Миронова.

В прошедшем сезоне Миронов не только не смог закрепиться в «Колорадо», но и за «Сан-Антонио Рэмпейдж» провел всего 26 игр, в которых забил лишь однажды, а 9 марта россиянин заявил о возвращении в московское «Динамо».

Напомним, в воскресенье, 8 апреля российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд НХЛ, став лучшим снайпером одной команды 13 сезонов подряд.