Российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд НХЛ, став лучшим снайпером одной команды 13 сезонов подряд.

Овечкин в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ забросил две шайбы и с 49-ю забитыми голами стал лучшим снайпером лиги. Кроме того, он 13-й раз подряд стал лучшим снайпером «Вашингтон Кэпиталз» – это рекорд НХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

На втором месте по количеству голов в этом сезоне за «Вашингтон» также россиянин – Евгений Кузнецов с 27-ю голами.

Отметим, что в этом сезоне Овечкин повторил еще один рекорд НХЛ столетней давности, забросив по три гола в первых двух матчах сезона.