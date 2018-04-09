Медведев пошутил на тему ротации правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании пошутил на тему ротации правительства.

Перед стартом традиционного совещания в резиденции Медведева вице-премьеры перепутали свои места за столом. Зампред правительства Дмитрий Рогозин попытался сесть на чужой стул. Впрочем, вице-премьеры быстро разобрались в ситуации, заняв свои привычные места.

«Забыли, кто где размещается? Ротация произошла», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

Причиной заминки могло стать отсутствие некоторых вице-премьеров за столом совещаний. В частности, не пришел Виталий Мутко.